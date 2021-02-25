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文曄擺脫德儀回收代理衝擊 扣除因素後首季年增逾五成
IC通路大廠文曄（3036）今日舉行線上法說會，預估本季合併營收將介於920億元至960億元 季減10.2%~15.7%，但年增19~26%，若排除德儀收回代理線因素，年增更逾五成，反應公司開拓新產品線及既有產品線成長綜效顯現。
文曄代理德儀產品線已於去年底畫下休止符，去年第4季營收僅剩12億元，文曄今年仍樂觀營收持續成長。
文曄也同步公布去年第4季財報，單季稅後純益達12.4億元、年增75%，以加權平均股數計算，每股純益 1.57元，為十季高點。 去年全年稅後純益37.9億元、年增50%，每股純益5.22元。
文曄董事長鄭文宗表示，去年第4季營收突破千億元，達1,091億元、季增18.8%，優於預期，主因各產品線全面成長，智慧型手機旺季拉貨更是大宗。首季手機客戶進行季節性庫存調整，將呈現下滑，但首季其餘應用如電腦、工控、消費性子電子、車用電等將都會呈現季增及年增。
鄭文宗進一步指出，今年只要與8吋廠有關聯的晶片如電源管理、影像感測器、面板驅動IC等晶片都會缺貨；去年暢旺的個人電腦，也將因數位轉型需求持續，即使到今年下半年仍會有不錯成長動能。
至於車用晶片缺貨問題，他分析，汽車供應鏈相當長且複雜，目前會缺貨是去年第2季各車廠急速減產，產量降到非常低，去年第3季才逐漸恢復、去年第4季重回成長，但各晶片供應商庫存也同步降的非常低，才導致缺貨，但他預估今年第3季應可紓解。
鄭文宗對文曄今年全年營收和獲利持續成長深具信心 。公司今年的股息政策仍會維持配息率超過60%，法人預估每股配息約2.8~3元。
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