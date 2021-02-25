華碩、微星目標價 外資喊升至350元、175元

瑞銀證券指出，電競商機快速成長，華碩（2357）電競PC貢獻比重高，今年成長性優於市場，加上去年華碩受零組件缺貨影響大，今年出貨改善度高於同業，投資價值浮現，將其評級調升為「買進」，目標價350元。

瑞銀同步看好華碩漲價效益，第1季起華碩已上調產品報價，反映零組件價格上漲及市場需求強勁。同樣掌握漲價效益的，還有電競大廠微星（2377），摩根大通指出，受到電競需求及挖礦熱潮再起，VGA展開第三波的上漲循環，二手VGA也大漲，重申微星「加碼」、目標價升至175元。

瑞銀報告開宗明義點出華碩具備三大利基，包括大部分的收益來自電競PC產品，今年電競商機將飛快成長，華碩成長又更大，其次華碩去年下半年飽受零組件缺貨之苦，程度遠高於同業，但今年來明顯好轉，三是反映成本、需求，第1季起啟動漲價。

瑞銀進一步表示，今年電競筆電出貨將成長15-20%，華碩出貨看增外，市場需求強勁，有望再帶動筆電的平均價格（ASP）及毛利率成長，預估主機板、VGA等電競產品對華碩年營收的貢獻度提高到45%，高於去年40%。加上居家辦公的需求續強，今年華碩出貨的筆電中，Chromebook預期仍有15-20%的比重，整體筆電出貨預估達1,700萬台，年增10%。

上述反映在華碩獲利能力，瑞銀預期，今年營益率將大幅成長11%，不僅高於Lenovo預估增5%，也優於惠普和戴爾成長4%和衰退5%。

短期動能來看，瑞銀說，華碩展望將優於市場預期，第1季營收季減幅將低於10%，優於往年同期減13%-28%，在此同時，受惠報價反彈，華碩1、2季毛利率可望持穩去年第4季高峰。華碩第1季以來，筆電及VGA ASP已分別上漲5-10%、10-20%。

瑞銀對華碩今、明年每股純益（EPS）預估33.9元、33.6元，較先前該券商的財測皆上調50%以上。

微星方面，摩根大通調查，第1季各類VGA都上漲，平均漲幅有20-30%，二手VGA價格較去年底也翻了五成之上。近期挖礦熱度可望延續，加上輝達推出新晶片，運算需求持續看好，微星上半年成長力道將優於預期，今明年EPS上修到13.6元、13.1元。