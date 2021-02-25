快訊

新北衛生局女員工墜樓亡性侵疑雲 前執行長檢方處分不起訴

評／辭職治百病？離開不是逃兵，是換方法改變體制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華碩、微星目標價 外資喊升至350元、175元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
外資看好華碩、微星受惠電競需求。路透
外資看好華碩、微星受惠電競需求。路透

瑞銀證券指出，電競商機快速成長，華碩（2357）電競PC貢獻比重高，今年成長性優於市場，加上去年華碩受零組件缺貨影響大，今年出貨改善度高於同業，投資價值浮現，將其評級調升為「買進」，目標價350元。

瑞銀同步看好華碩漲價效益，第1季起華碩已上調產品報價，反映零組件價格上漲及市場需求強勁。同樣掌握漲價效益的，還有電競大廠微星（2377），摩根大通指出，受到電競需求及挖礦熱潮再起，VGA展開第三波的上漲循環，二手VGA也大漲，重申微星「加碼」、目標價升至175元。

瑞銀報告開宗明義點出華碩具備三大利基，包括大部分的收益來自電競PC產品，今年電競商機將飛快成長，華碩成長又更大，其次華碩去年下半年飽受零組件缺貨之苦，程度遠高於同業，但今年來明顯好轉，三是反映成本、需求，第1季起啟動漲價。

瑞銀進一步表示，今年電競筆電出貨將成長15-20%，華碩出貨看增外，市場需求強勁，有望再帶動筆電的平均價格（ASP）及毛利率成長，預估主機板、VGA等電競產品對華碩年營收的貢獻度提高到45%，高於去年40%。加上居家辦公的需求續強，今年華碩出貨的筆電中，Chromebook預期仍有15-20%的比重，整體筆電出貨預估達1,700萬台，年增10%。

上述反映在華碩獲利能力，瑞銀預期，今年營益率將大幅成長11%，不僅高於Lenovo預估增5%，也優於惠普和戴爾成長4%和衰退5%。

短期動能來看，瑞銀說，華碩展望將優於市場預期，第1季營收季減幅將低於10%，優於往年同期減13%-28%，在此同時，受惠報價反彈，華碩1、2季毛利率可望持穩去年第4季高峰。華碩第1季以來，筆電及VGA ASP已分別上漲5-10%、10-20%。

瑞銀對華碩今、明年每股純益（EPS）預估33.9元、33.6元，較先前該券商的財測皆上調50%以上。

微星方面，摩根大通調查，第1季各類VGA都上漲，平均漲幅有20-30%，二手VGA價格較去年底也翻了五成之上。近期挖礦熱度可望延續，加上輝達推出新晶片，運算需求持續看好，微星上半年成長力道將優於預期，今明年EPS上修到13.6元、13.1元。

華碩 電競筆電

延伸閱讀

全民權證／華碩勁揚 押價平

華碩PC、NB銷售 封王

華碩證實新款手機就是「ROG Phone 5」 3/10晚間7點正式亮相

華碩5G電競手機 3月10日亮相

相關新聞

華碩、微星目標價 外資喊升至350元、175元

瑞銀證券指出，電競商機快速成長，華碩（2357）電競PC貢獻比重高，今年成長性優於市場，加上去年華碩受零組件缺貨影響大，...

面板雙虎股價 爆量走揚

疫情推升宅經濟持續發燒，拉動面板需求加溫，由於短缺IC、玻璃及缺櫃干擾下，市調機構估計，面板報價本季漲勢仍強。面板雙虎群...

晶睿去年EPS 2.9元 擬配息2元

台達電旗下安控大廠晶睿（3454）公布去年第4季稅後純益5,079萬元，為四年來低點，季減23%，每股純益0.58元。其...

去年EPS／精誠6.72元 拓展生態圈

精誠資訊（6214）董事會昨（24）日通過去年財報，每股稅後純益6.72元。精誠將於5月27日舉行股東常會，盈餘分派案則...

去年EPS／訊連2.26元 較前年腰斬

軟體大廠訊連（5203）昨（24）日公布去年第4季稅後純益1,022.9萬元，年減近九成；全年稅後純益1.88億元，年減...

華為推新NB 廣達、和碩補

已超過一年未在台灣推出手機新品的華為，昨（24）日由總代理訊崴技術宣布在台推出輕薄筆電MateBook 14，訊崴總經理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。