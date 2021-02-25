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矽創業績亮眼 盤中攻上漲停

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計業者矽創（8016）1月業績為歷史次高表現，該公司今（25）日盤中股價帶量攻上漲停價192.5元，是2019年10月底以來的高點。

矽創去年在新冠肺炎疫情中，難免受到整體手機市場的影響，但年度業績仍創歷史新高，為138.04億元，年增0.01％，獲利同攀高峰為13.84億元，年增12.5％，每股純益為11.53元，已連兩年賺進超過一個股本。

矽創去年第4季獲利4.85億元，季增53.9％，每股純益為4.05元。

矽創除了本業手機驅動IC，還有旗下昇佳的感測IC業務。在產品組合方面，矽創驅動IC本來以功能性手機應用為主，但隨著相關市場逐漸縮減，該公司也發展智慧型手機應用，目前以低階機種領域為主。

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