華為推新NB 廣達、和碩補

已超過一年未在台灣推出手機新品的華為，昨（24）日由總代理訊崴技術宣布在台推出輕薄筆電MateBook 14，訊崴總經理雍海表示，不會放棄手機市場，今年首要任務是轉型，包括產品上會強化非手機產品包括個人電腦（PC）、智慧穿戴、音頻產品（耳機）等；因應產品線的調整，也會進行品牌重塑與通路的梳理。

受美國禁令影響，華為手機出貨面臨挑戰，雖仍依進度推出新品，但數量上被迫減少，目前並以在中國大陸市場銷售為主。另一方面，去年以來，華為也強化在非手機產品的銷售，尤以筆電部分更是投注相當多的資源，銷量也呈現倍增，預料將帶動華為筆電供應鏈義隆（2458）、和碩、廣達等營運。義隆昨天股價上漲10.5元，收183.5元。

雍海表示，過去華為在台灣銷售的產品主要是手機，目前原廠在手機部分有很大的挑戰，正進行戰略的調整。訊崴身為代理商主要追求商業回報，因此今年首要工作是轉型，包括產品轉型、以及生態系轉型；其次因應產品轉型，通路上也重新梳理；同時要進行品牌重塑，讓消費者瞭解除了手機以外，華為的PC及音頻產品的特色。