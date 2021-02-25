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華為推新NB 廣達、和碩補

經濟日報 / 記者何佩儒／台北報導
聯強國際資訊事業部總經理李建宗（左起）、華為技術台灣總代理訊崴技術資深銷售總監徐洋順、訊崴技術總經理雍海與燦坤商品部總經理李經緯出席華為MateBook 14筆電上市記者會。記者蘇健忠／攝影
聯強國際資訊事業部總經理李建宗（左起）、華為技術台灣總代理訊崴技術資深銷售總監徐洋順、訊崴技術總經理雍海與燦坤商品部總經理李經緯出席華為MateBook 14筆電上市記者會。記者蘇健忠／攝影

已超過一年未在台灣推出手機新品的華為，昨（24）日由總代理訊崴技術宣布在台推出輕薄筆電MateBook 14，訊崴總經理雍海表示，不會放棄手機市場，今年首要任務是轉型，包括產品上會強化非手機產品包括個人電腦（PC）、智慧穿戴、音頻產品（耳機）等；因應產品線的調整，也會進行品牌重塑與通路的梳理。

受美國禁令影響，華為手機出貨面臨挑戰，雖仍依進度推出新品，但數量上被迫減少，目前並以在中國大陸市場銷售為主。另一方面，去年以來，華為也強化在非手機產品的銷售，尤以筆電部分更是投注相當多的資源，銷量也呈現倍增，預料將帶動華為筆電供應鏈義隆（2458）、和碩、廣達等營運。義隆昨天股價上漲10.5元，收183.5元。

雍海表示，過去華為在台灣銷售的產品主要是手機，目前原廠在手機部分有很大的挑戰，正進行戰略的調整。訊崴身為代理商主要追求商業回報，因此今年首要工作是轉型，包括產品轉型、以及生態系轉型；其次因應產品轉型，通路上也重新梳理；同時要進行品牌重塑，讓消費者瞭解除了手機以外，華為的PC及音頻產品的特色。

在通路部分，過去以電信商與品牌店為主，雍海表示，手機是類似「海鮮」的產品，消費者都要最新的，因此架上的舊手機銷售完就會下架，品牌店也會與合作夥伴商議重新調整；另一方面，則會強化與3C資訊通路夥伴如燦坤、順發等合作。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

手機 華為 筆電

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