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台達電去年EPS 9.81元

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導
圖／經濟日報提供
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台達電（2308）昨（24）日召開董事會，通過去年財報，全年營收2,826.05億元，稅後純益254.85億元，年增10.2%，營收及獲利均為歷史新高，每股純益9.81元。

其中，全年毛利率首度站上30%大關、達30.86%，年增3.08個百分點，主要受惠產品組合優化；營業淨利314.25億元，年增62%，去年營收、毛利率、營業淨利、稅後純益及每股純益均改寫新猷。

台達電董事會同時通過去年度盈餘每股配發現金股利5.5元，為六年來高點，配發率56%。以昨天收盤價294元估計，殖利率約1.87%。台達電預計6月11日召開股東常會，通過去年財報與股利政策。

台達電去年第4季營業淨利97.33億元，季減6.8%；稅後純益74.31億元，季減11%，每股純益2.86元。公司預計今天召開線上法說會，由董事長海英俊親自主持，釋出最新營運展望，預期筆電相關後市、電動車及5G相關應用等議題將是會中焦點。

另一方面，台達電日前宣布旗下乾坤將斥資11.67億元在吳江擴增產能，乾坤是iPhone供應鏈之一，也是台達電獲利要角，預期被動元件後市也是關注焦點。

受台股重挫拖累，台達電昨天股價摜破300元大關，終場收294元，下滑9元，其中，外資法人反手賣超5,268張。

疫情帶動經濟效應發威，台達電為全球電源龍頭，去年以來，來自電源及零組件營收占比均逾五成，成為獲利成長一大動能。

此外，由於疫情因素，電競、電視及遠距工作及教學的需求強勁，帶動資料中心建置速度非常快，但資料中心耗電、且愈建愈大，伺服器的GPU要更具效率，資料中心的節能效果更受重視，推升伺服器電源需求強勁。

另一方面，受惠去年下半年車市回溫，台達電電動車業務成長動能強勁，海英俊看好傳統車廠包括賓士、寶馬、現代、福斯、奧迪等陸續推出電動車上市，且價格比以前便宜，隨著各國排放標準趨嚴，預期到2030年電動車滲透率達12%至13%，也讓台達電同步受惠。

台達電 電動車

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