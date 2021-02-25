晶睿去年EPS 2.9元 擬配息2元

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

台達電旗下安控大廠晶睿（3454）公布去年第4季稅後純益5,079萬元，為四年來低點，季減23%，每股純益0.58元。其中，單季毛利率34.02%，季減1.86個百分點。

累計去年全年稅後純益達2.5億元，年減8.7%，為十年來低點，每股純益2.9元。

晶睿昨（24）日股價大漲6.38%，終場收90元，上漲5.4元，外資連兩日賣超。晶睿董事會決議去年度盈餘擬配息2元，配發率69%，以昨天收盤價估計，殖利率2.2%。

晶睿今年元月營收4.12億元，月減近10.9%，年減16.3%。儘管去年營運衰退，不過，晶睿去年下半年受惠品牌事業明顯成長，帶動毛利率回溫，去年第3季一度拉到35.88%，改寫九季來新高，惟第4季因OBM及ODM代工業務的營收比重變化，致上季毛利率下滑。

去年全年全球因新冠肺炎疫情重創經濟，尤其安控產業影響不小，由於疫情影響客戶專案，導致專案遞延，加上新台幣對美元匯率強升，也侵蝕獲利表現，晶睿全年營運表現不如前年。

晶睿強調，目前仍關注半導體物料供應以及航運的變化；另一方面，也積極深耕台灣市場，並進行更多解決方案概念驗證，發揮主場優勢，布局後疫情時代。

晶睿 疫情

延伸閱讀

台達電擬配發5.5元股息 現金殖利率1.9％

備戰2022 民進黨成立專案辦公室聚焦新媒體、政績宣傳

加碼調酒與「艋舺雞排」！捷絲旅台北西門館每房1,800

集保升級 推動三大專案

相關新聞

欣興四大投資計畫啟動 明年產能將躍增

載板暨PCB大廠欣興（3037）昨（24）日召開線上法說會，預期本季載板稼動率維持滿載。由於需求持續大於供給，特別是AB...

台達電去年EPS 9.81元

台達電（2308）昨（24）日召開董事會，通過去年財報，全年營收2,826.05億元，稅後純益254.85億元，年增10...

面板雙虎股價 爆量走揚

疫情推升宅經濟持續發燒，拉動面板需求加溫，由於短缺IC、玻璃及缺櫃干擾下，市調機構估計，面板報價本季漲勢仍強。面板雙虎群...

晶睿去年EPS 2.9元 擬配息2元

台達電旗下安控大廠晶睿（3454）公布去年第4季稅後純益5,079萬元，為四年來低點，季減23%，每股純益0.58元。其...

去年EPS／精誠6.72元 拓展生態圈

精誠資訊（6214）董事會昨（24）日通過去年財報，每股稅後純益6.72元。精誠將於5月27日舉行股東常會，盈餘分派案則...

去年EPS／訊連2.26元 較前年腰斬

軟體大廠訊連（5203）昨（24）日公布去年第4季稅後純益1,022.9萬元，年減近九成；全年稅後純益1.88億元，年減...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。