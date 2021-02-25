晶睿去年EPS 2.9元 擬配息2元

台達電旗下安控大廠晶睿（3454）公布去年第4季稅後純益5,079萬元，為四年來低點，季減23%，每股純益0.58元。其中，單季毛利率34.02%，季減1.86個百分點。

累計去年全年稅後純益達2.5億元，年減8.7%，為十年來低點，每股純益2.9元。

晶睿昨（24）日股價大漲6.38%，終場收90元，上漲5.4元，外資連兩日賣超。晶睿董事會決議去年度盈餘擬配息2元，配發率69%，以昨天收盤價估計，殖利率2.2%。

晶睿今年元月營收4.12億元，月減近10.9%，年減16.3%。儘管去年營運衰退，不過，晶睿去年下半年受惠品牌事業明顯成長，帶動毛利率回溫，去年第3季一度拉到35.88%，改寫九季來新高，惟第4季因OBM及ODM代工業務的營收比重變化，致上季毛利率下滑。

去年全年全球因新冠肺炎疫情重創經濟，尤其安控產業影響不小，由於疫情影響客戶專案，導致專案遞延，加上新台幣對美元匯率強升，也侵蝕獲利表現，晶睿全年營運表現不如前年。

晶睿強調，目前仍關注半導體物料供應以及航運的變化；另一方面，也積極深耕台灣市場，並進行更多解決方案概念驗證，發揮主場優勢，布局後疫情時代。