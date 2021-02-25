面板雙虎股價 爆量走揚

疫情推升宅經濟持續發燒，拉動面板需求加溫，由於短缺IC、玻璃及缺櫃干擾下，市調機構估計，面板報價本季漲勢仍強。面板雙虎群創（3481）、友達股價昨（24）日爆量走揚，分別以51萬、34.8萬張，分居台股成交量冠、亞軍。

新冠肺炎疫情驅動面板報價在去年下半年起漲，不僅讓面板雙虎友達 、群創自2020年第3季起轉虧為盈，更讓全年交出獲利成績單。群創昨天盤中一度站上17.4元高點，終場上漲0.45元，收16.6元。友達盤中站上19.15元高點，終場收18.25元。雙虎股價雙創波段新高。

根據群智諮詢最新報告，2021年首季全球液晶顯示器面板明顯供不應求。韓國三星顯示（SDC）本季開始停止供應液晶顯示器面板，加上控制IC缺貨問題，在電視、筆電等應用需求高漲情況下，顯示器面板市場總體供應能力被削弱，2月顯示器面板供應緊張加劇。

群智諮詢指出，因歐美宅經濟、財政刺激的雙重利多效應持續，歐美終端零售市場需求強勁，加上電視整機廠商回補庫存，針對面板備貨意願強烈。考量到上游零組件，尤其IC晶面片供應缺口逐步放大，且短期內難以解決，影響面板廠生產。本季全球液晶電視面板供不應求熱況將延續至第2季。

群智諮詢預估，2、3月液晶電視面板主流尺寸價格將維持較大的漲幅，32吋在2至3月均價維持每片上漲3至4美元。39.5至43吋，首季價格維持上漲趨勢，2至3月每片均價上漲5美元。

另外，50吋電視面板2月均價上漲8美元，3月也維持每片5美元以上的漲勢，漲勢較1月擴大。55吋2月擴大至每片上漲9美元，3月預估每片上漲5美元。

群智諮詢調查資料，監視器面板主流模組價格漲幅較大，Open cell漲幅仍大於模組漲幅。21.5吋預計2至3月模組價格上漲3美元，OC價格上漲4美元。23.8吋預計2至3月模組價格上漲2.5美元，OC價格漲幅在3~5美元，均價上漲4美元，至於27吋預計2至3月模組價格上漲2美元。