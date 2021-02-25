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聯電配息1.6元 21年新高

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

晶圓代工廠聯電去年獲利大增兩倍，董事會昨（24）日通過去年盈餘分派案，每股擬配息1.6元，若包含股票股利在內，股利總額寫下21年新高，若不含股票股利，配息創歷史新高；以昨日收盤價54.7元計算，殖利率2.9%。

受惠半導體需求熱絡，晶圓代工產能供不應求，甚至上調代工價格因應，推升聯電去年全年稅後純益291.9億元，年增二倍，為20年來新高，每股純益2.42元。聯電昨天董事會決議去年度盈餘配息1.6元，配息率66%，合計將發出198.75億元現金股利，為台股下半年除息行情注入多頭動能；聯電預計6月8日召開股東常會。

受惠於8吋晶圓產能吃緊程度遠超乎想像，外資法人看好聯電28奈米製程營收成長幅度與未來獲利表現都有進一步上升空間，甚至喊出最甜美的時光還沒到來（The best has yet to come），將推測合理股價從60元，一口氣調高到75元，躍居市場最高目標價。

外資認為，聯電晶圓代工製程的單位售價增長幅度強於先前預測，同時，聯電2022年至2023年資本支出緊張程度可望都低於20%，折舊費用也在同期間迅速降低，最終反映在自由現金流與毛利率的成長；整體而言，外資看好，聯電2021年第4季毛利率可望達30％，至2023年中，毛利率更將挑戰40%，獲利品質大幅改善。

聯電 晶圓代工廠

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