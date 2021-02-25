聯電配息1.6元 21年新高

台積電（2330）連跌五天，今（24）日失守月線634元，創牛年來最低價，投資人都在問，基本面這麼好的公司，最近怎麼了？身為投資人心目中第一名的績優生，難免會被賦予「好還要更好」、更高的期待。連跌之後的走勢該如何看呢？

2021-02-24 18:14