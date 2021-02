聯電配息1.6元 21年新高

晶圓代工廠聯電去年獲利大增兩倍,董事會昨(24)日通過去年盈餘分派案,每股擬配息1.6元,若包含股票股利在內,股利總額寫下21年新高,若不含股票股利,配息創歷史新高;以昨日收盤價54.7元計算,殖利率2.9%。

受惠半導體需求熱絡,晶圓代工產能供不應求,甚至上調代工價格因應,推升聯電去年全年稅後純益291.9億元,年增二倍,為20年來新高,每股純益2.42元。聯電昨天董事會決議去年度盈餘配息1.6元,配息率66%,合計將發出198.75億元現金股利,為台股下半年除息行情注入多頭動能;聯電預計6月8日召開股東常會。

受惠於8吋晶圓產能吃緊程度遠超乎想像,外資法人看好聯電28奈米製程營收成長幅度與未來獲利表現都有進一步上升空間,甚至喊出最甜美的時光還沒到來(The best has yet to come),將推測合理股價從60元,一口氣調高到75元,躍居市場最高目標價。

外資認為,聯電晶圓代工製程的單位售價增長幅度強於先前預測,同時,聯電2022年至2023年資本支出緊張程度可望都低於20%,折舊費用也在同期間迅速降低,最終反映在自由現金流與毛利率的成長;整體而言,外資看好,聯電2021年第4季毛利率可望達30%,至2023年中,毛利率更將挑戰40%,獲利品質大幅改善。