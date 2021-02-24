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安集公布去年每股純益2.66元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

太陽能模組及系統廠安集（6477）今日董事會通過去年財報，去年合併營收20.85億元，年增33.2%，毛利4.48億元，年增23.9%，毛利率21.5%，季增0.9個百分點，稅後純益2.63億元，年增26.2%，每股純益2.65元。

為因應模組及金屬3D列印擴增產能，董事會也通過將斥資2.7億元購買位於台南科學工業區土地，新建廠房，並計畫於今年分階段完成。

安集主力業務為太陽能模組及電廠開發及維運，目前太陽能模組年產能為170MW（百萬瓦），配合電廠開發，計畫今年底前產能大幅增至300MW；自有電廠裝置容量達70MW，年底也將增加至90MW，明年可進一步推升至年展100MW規模。

安集稍早也公告和太陽能開發商茂鴻電力合資成立轉投資公司鴻鼎控股，持股49%，共同投資300MW太陽能電站，預計明年完成第一階段100MW模組出貨與併網，擴大在電廠穩定發展規模。

太陽能 電廠

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