微星打入電動巴士鏈 盤中股價漲停　改寫新天價

微星（2377）上周與國內最大巴士製造商成運汽車合作，將微星的車載系統，導入成運電動巴士，成為交通部首批取得電動大客車示範型資格的廠家及車輛，為微星在電競、板卡等事業單位之外，增添電動車新事業的成長力道。加上近期筆電、顯卡需求暢旺帶動下，微星今（23）日早盤十點過後股價旋即攻上漲停板，衝上波段新高161.50元，股價更是改寫歷史新天價。

微星元月營收逾170.2億元，月增36.7%、年增69.1%，創新高，主要受惠板卡價量齊揚，以及電競產品持續熱賣，現在又搭上電動商用車的熱潮，預期將為微星增添新的成長力道。

微星車用電子自有品牌「FUNTORO」，鎖定商用車載領域產品的研發、設計、製造與生產，其商用車載影音及資通訊解決方案，已是包含賓士、恩曼（MAN）、SCANIA及IRIZAR等主要商用汽車製造商的一階（Tier 1）供應商，目前在全球超過43個以上國家地區，皆有安裝FUNTORO系統的車輛運行。

法人指出，交通部以「低碳永續綠運輸」為發展願景，目標2030年市區公車全面電動化，微星攜手與成運電動巴士合作，商機可期。

微星表示，持續與成運電巴緊密合作，為國內電動巴士產業的發展共同努力，促使產業持續升級，朝向無碳綠運輸邁進。除了國內市場的布局，雙方也積極擬訂合作協議，期望透過各自的產業通路，將台灣電巴搭載智慧車機的成功經驗共同推廣、複製到全球市場。

微星表示，該公司在商用車載資通訊領域深耕多年，為成運電巴量身打造從硬體設計、軟體開發到雲端車隊管理平台最全面且完整的電動巴士解決方案。