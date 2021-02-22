敦泰股價反彈重回百元之上 三大法人同步買超

IC設計廠敦泰（3545）近期股價反彈，今(22)日盤中股價一度亮燈漲停，收盤價為109元，漲幅超過9％，重回百元俱樂部，並獲三大法人同步買超。

外資對敦泰已連續三個交易日買超，持股比重回到25％以上，投信更是連七買。

敦泰去年營收與獲利雙創新高，每股純益為3.97元。雖然近期受晶圓代工廠調整產能額度，但該公司仍強調，其2021年所獲的產能支援比去年增加。

敦泰去年第4季業績創單季歷史新高，單季稅後純益也是其從2013年上市以來新紀錄，去年整體包括營收、毛利與稅後淨利，都創該公司上市以來紀錄。

敦泰去年合併營收為138億元，年增51％，獲利9.83億元，明顯優於2019年的虧損情況，每股純益為3.97元。

展望本季，敦泰指出，第1季為產業傳統淡季，預估整體出貨量將較上季下滑。但其產品售價預調已大致完成，總體營運表現估計將比去年同期來得樂觀。

敦泰1月合併營收為13.58億元，月減約一成，年增60.6％。