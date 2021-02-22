快訊

大立光決議發放股息91.5元 創歷史新高

好貴的一泡尿！友人內急借廁所 居檢者被罰20萬

敦泰股價反彈重回百元之上 三大法人同步買超

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

IC設計廠敦泰（3545）近期股價反彈，今(22)日盤中股價一度亮燈漲停，收盤價為109元，漲幅超過9％，重回百元俱樂部，並獲三大法人同步買超。

外資對敦泰已連續三個交易日買超，持股比重回到25％以上，投信更是連七買。

敦泰去年營收與獲利雙創新高，每股純益為3.97元。雖然近期受晶圓代工廠調整產能額度，但該公司仍強調，其2021年所獲的產能支援比去年增加。

敦泰去年第4季業績創單季歷史新高，單季稅後純益也是其從2013年上市以來新紀錄，去年整體包括營收、毛利與稅後淨利，都創該公司上市以來紀錄。

敦泰去年合併營收為138億元，年增51％，獲利9.83億元，明顯優於2019年的虧損情況，每股純益為3.97元。

展望本季，敦泰指出，第1季為產業傳統淡季，預估整體出貨量將較上季下滑。但其產品售價預調已大致完成，總體營運表現估計將比去年同期來得樂觀。

敦泰1月合併營收為13.58億元，月減約一成，年增60.6％。

敦泰 營收 晶圓代工廠

延伸閱讀

聯陽股價衝高 外資連三賣調節

聯發科賣奕力觸動台灣IC設計警鈴 神祕買家東博資本的盤算為何？

千金股家數 將挑戰11檔

26檔強中強 股價飆逾倍

相關新聞

大立光決議發放股息91.5元 創歷史新高

大立光（3008）今（22）日召開董事會，決議去年度盈餘擬配發91.5元現金股利，創歷史新高，依去年度每股純益182.9...

友達入股鑫創電子、取得7.7%股權 深化智慧交通布局

友達（2409）今（22）日透過公開市場鉅額交易向工業電腦鑫創電子（6680）大股東取得7.7%股權；透過入股，雙方將建...

面板接單接不完 友達、群創盤中連袂大漲

面板報價持續上漲，加上電視、筆電、顯示器等各項產品需求猛烈、持續追單，帶動友達（2409）、群創（3481）今（22）日...

太陽能熱轉 接單爆發

太陽能電池暨模組大廠元晶（6443）近期訂單湧進，接單排程已達年底，是金牛年開春後，第一家搶先報喜的太陽能廠。法人指出，...

看準影音需求 訊舟攻家庭網路市場

網通品牌廠訊舟（3047）表示，家庭內上網需求仍以無線網路為主，但隨著影音新需求快速提升，高速有線乙太網路仍是關鍵。為因...

捲軸式螢幕 新亮點

折疊手機的折痕問題尚待解決，另一種螢幕型態：「捲軸式螢幕」倍受矚目，包括OPPO、LG等業者均投入捲軸式螢幕開發。OPP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。