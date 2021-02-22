面板接單接不完 友達、群創盤中連袂大漲

面板報價持續上漲，加上電視、筆電、顯示器等各項產品需求猛烈、持續追單，帶動友達（2409）、群創（3481）今（22）日股價大漲，午盤時皆漲逾6%，顯示市場對面板後市看好，吸引資金進駐。

友達今日盤中高點達18.25元，上漲1.2元、漲幅6.6%，為近六年來新高；群創今日股價一路走高，高點來到16.45元，上漲1元、漲幅6.5%，創三年半以來新高。

根據調研機構WitsView 2月下旬最新面板報價，各尺寸電視面板皆較上月有4.3~6.1%的漲幅，顯示器面板較上月上漲2.4~4.8%，筆電面板上漲3.1~6.4%，漲幅較上月略為擴大，顯示面板市況不但不墜，甚至越來越熱。

近期供應鏈也透露，南韓、大陸一線電視品牌都在年後加碼追單，第2季加量幅度甚至比本季更多。由於歐美市場需求依然強勁，品牌製造端和通路庫存水位都偏低，預期一線品牌廠進入第2季後，面板採購量將比本季增加14%，並比去年同期大增34%，部分廠商甚至設定季增20~25%的採購計畫，成為持續推動面板報價上漲的主要動力。