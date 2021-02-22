華邦電法說會展望樂觀 大摩提高目標價至40元

華邦電（2344）法說會展望樂觀，摩根士丹利指出，華邦電對NOR、SLC NAND及DRAM需求看法佳，呼應該券商先前看好記憶體景氣全面復甦，預估在利多及獲利推動下，華邦電評價進一步走升，目標價自35元拉升到40元。

摩根士丹利在法說會前夕，便預測華邦電對主要記憶體需求樂觀。會中提到，NOR和SLC NAND供給吃緊，可能持續到下半年，中國記憶體廠重配產能是最大因素，伴隨真無線耳機（TWS）、穿戴裝置、網通、PC及電視產品等需求強勁，華邦電同時預期明年中國的競爭壓力持續降低。

DRAM方面，華邦電指出，由於CIS需求提高，主要DRAM廠供給DDR3的產量減少，但WiFi 6、物聯網及ADAS的需求不斷增加，報價也有上漲空間。值得注意是，華邦電技術提升，25奈米DRAM良率已經有相當於成熟製程的水準，可望擴大漲價的受惠效益。

此外，法說會也提到，新唐（4919）去年第4季起上調MCU報價，自Panasonic收購的半導體事業持續著手費用降低。摩根士丹利認為，上一季新唐營運獲利，呼應收購事業的效率確實提升。

先前摩根士丹利給華邦電1.9倍的股淨比，在法說會展望優於預期，進一步上修預估股淨比至2.3倍，今、明年每股純益（EPS）提高到1.21元、2.57元，換算出目標價40元，相對於19日收盤的潛在上漲空間超過三成。