太陽能熱轉 接單爆發

太陽能電池暨模組大廠元晶（6443）近期訂單湧進，接單排程已達年底，是金牛年開春後，第一家搶先報喜的太陽能廠。法人指出，近期太陽能市況回升，業者開始「挑單生產」，不僅元晶領先同業在年初即接完將近一整年的單，聯合再生、安集等業者也將迎來好年。

元晶董事長廖國榮表示，今年無論大陸、美國等地市況都比去年好，加上台灣各大案場申請程序持續進行，掀起市場強勁需求，目前元晶新產能陸續開出中，以預估的今年全年總產能來看，目前才剛開年，元晶整體接單排程已排到今年底。

聯合再生董事長洪傳獻說，去年台灣太陽能產業已有回升，有些公司轉虧為盈，聯合再生去年第3季也開始獲利，在政策推動和企業界配合之下，今年聯合再生的營運表現值得期待。

安集方面，目前模組年產能約150至160MW（百萬瓦），全數滿載運作，因應市場需求，安集已於台南南科工取得土地新建模組工廠，力拚年產能翻倍至300MW。

元晶主管說，公司現階段接單相當旺，主要受惠許多大型案場在申請程序過程中，隨著程序進行，業者除了必須逐步採購設備外，愈大型的案場，對模組的數量和品質要求更高，也需要更早掌握模組來源；同時，在案場申請過程中，也必須向台電及主管機關報備設備型號，這些事前程序，使一些預計在今年運轉的發電案場都在第1季就開始對元晶啟動模組採購，讓元晶訂單滿手。

展望後市，元晶強調，該公司去年第1季調整體質、一次性認列資產減損之後，去年第2、3季均繳出獲利成績單。今年接單狀況與產品價格都優於去年，在訂單價格也能有所選擇，「價格太低就不接」，預期未來將不會再出現單季虧損情況，對今年全年營運表現樂觀看待。

業界分析，今年太陽能市況確實明顯較去年好，除非在原料方面有更大的變化，否則去年單季轉虧轉盈的業者，今年應該都可望更上層樓。以整體太陽能廠全年獲利表現來看，今年有機會是近六、七年來最佳的一年。

有業者透露，去年第4季以來，包括EVA、玻璃、鋁框等上游原料持續漲價，下游案場相關業者擔心原料續漲將使得成本持續墊高，在漲價預期心理催動下，廠商多希望早點進場採購模組，以確保未來發電場的獲利，不受模組採購價格的影響，因而擴大對聯合再生、元晶、安集等業者的拉貨力道。