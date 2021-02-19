華邦電去年每股純益0.33元
華邦電（2344）今日公2020全年營運表現，2020年合併營收為新台幣606億8千3百萬元，營業毛利率為28%，歸屬母公司稅後純益為13.04億元，每股盈餘為0.33元，年增3.8%。
華邦電表示，去年記憶體事業營收396.5億元，年增4.7%，快閃記憶體產品線占2020年全年營收為57%，此產品線營收及出貨量也在去年創歷史新高，且NOR Flash市占率排名第一。
至於DRAM產品線去年全年營收為43%，不過DRAM新製程25奈米相關產品產出已占DRAM總產出的二分之一，且出貨和營收均穩定成長。
華邦電去年記憶體產品營收在各應用類別佔比分別為消費性電子占27%、通訊電子占33%、電腦相關占21%、車用及工業用相關占19%。
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