快訊

日職／長知識！斷掉球棒會怎樣 巨人隊員工揭密事實

邱太三涉關說司法卻掌陸委會 黃國昌：恬不知恥

華邦電去年每股純益0.33元

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

華邦電（2344）今日公2020全年營運表現，2020年合併營收為新台幣606億8千3百萬元，營業毛利率為28%，歸屬母公司稅後純益為13.04億元，每股盈餘為0.33元，年增3.8%。

華邦電表示，去年記憶體事業營收396.5億元，年增4.7%，快閃記憶體產品線占2020年全年營收為57%，此產品線營收及出貨量也在去年創歷史新高，且NOR Flash市占率排名第一。

至於DRAM產品線去年全年營收為43%，不過DRAM新製程25奈米相關產品產出已占DRAM總產出的二分之一，且出貨和營收均穩定成長。

華邦電去年記憶體產品營收在各應用類別佔比分別為消費性電子占27%、通訊電子占33%、電腦相關占21%、車用及工業用相關占19%。

營收 快閃記憶體 華邦電

延伸閱讀

華邦電淨利年增逾3% 通過11億元投入設備研發

權證／旺宏、華邦電 認購火

華邦電、南亞科 押長天期

潛力股出列 外資抱過年

相關新聞

面板撐盤 友達、群創早盤成交量分居冠亞軍

台股今(19)日開低，面板股成盤面亮點，群創（3481）早盤成交量居冠，友達（2409）緊跟在後，但是開盤半小時左右，友...

晶技業績亮眼、加碼擴產 早盤站上百元新高價

晶技（3042）元月營收12.02億元，創單月歷史新高，月增12%、年增84%。由於持續擴產、產業能見度高，晶技早盤開高...

智易搶無線上網商機 營運吃補

新冠肺炎疫情推升室內光纖及無線上網上網需求大幅成長，也帶動智易Mesh WiFi路由器打入中華電信及歐美主要電信客戶。中...

京元電擴產 砸錢買設備

半導體產能供不應求，需求強勁，帶動後段晶圓測試產能滿載，京元電（2449）昨（18）日指出，從去年12月中旬至今，斥資新...

聯詠1月營收81.2億元創高 EPS 2.66元

IC設計大廠聯詠（3034）昨（18）日應主管機關要求公布1月每股純益為2.66元。由於今年展望佳，昨天推升聯詠盤中股價...

全國電衝業績 三箭齊發

全國電（6281）總經理林政勳昨（18）日表示，今年將以「拓展新店、異業結盟、CRM會員經營」為三大營運策略，做為業績穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。