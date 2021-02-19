元大電動車N買氣大爆發 搶搭電動車特快車

元大電動車N（020022），因電動車產業話題不斷，一直受到投資人的關注。牛年新春開紅盤，連日買氣大爆發，二日累計成交量達18,060張，盤中創5.51元新高價，上市短短兩個多月，漲幅達10%。這檔電動車ETN最大的特色就是，目前只要幾千元，就可一次掌握台灣電動車產業概念股，搶先投資未來重點產業。

2021年全球新能源乘用車銷量預估將達480萬輛，較去年同期增長66%，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量大爆發。加上Tesla、Apple Car、鴻海（2317）等股的積極開發，帶動全球電動車一波願景，台灣電動車供應鏈未來的快速成長十分值得期待。

元大電動車N不斷創新高，主要歸功於指數成分股的優異表現，像是占權重較大經營車用顯示器的群創（3481）自ETN市以來漲19%、電源供應系統的台達電（2308）漲22%、充電系統的致茂（2360）漲32%、車用鏡頭的亞光（3019）漲18%、感測元件的同致（3552）漲92%等成分股連番大漲帶動。

這檔電動車ETN連結的標的為臺灣指數公司與財團法人車輛研究測試中心合作編制的特選臺灣電動車代表報酬指數(IR0135)，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。目前其成分股包括：東陽（1319）、和大（1536）、台達電、佳世達（2352）、致茂、緯創（3231）、威剛（3260）、TPK-KY（3673）、台半（5425）、新普（6121）及東元（1504）、正新（2105）、裕隆（2201）、正崴（2392）、亞光、群創、同致、胡連（6279）等共18檔股票。

元大證券表示，元大電動車N專注投資台灣電動車產業的核心，無須費心逐一挑選股票，就能反映上述一籃子成分股票的漲跌，除投資手續費用外，幾乎沒有追蹤誤差，交易也非常方便，只要原有證券帳戶，加簽一份風險預告書，就可以買賣，交易稅僅千分之一。另外，每年指數成分股之配息自動滾入指數再投資，投資績效清楚呈現。

元大證券提醒，ETN不是保本商品，可能因市場波動、發行證券商的信用風險等因素而使價格低於原始投資本金，且設有到期日，也可能因觸及強制贖回條款而提前到期，投資人在買賣前應詳閱公開說明書。