面板撐盤 友達、群創早盤成交量分居冠亞軍

台股今(19)日開低，面板股成盤面亮點，群創（3481）早盤成交量居冠，友達（2409）緊跟在後，但是開盤半小時左右，友達躍升為成交量第一，群創居第二；彩晶（6116）雖一度居第三大成交量個股，但開盤近半小時遭華邦電（2344）超越；三家面板廠早盤漲幅都超過2%。

群創去年合併營收2,699億元，營業毛利238億元，營業毛利率8.8%。營業淨利18億元，稅後淨利16億元，每股純益0.17元；展望今年第1季，受疫情影響，消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，客戶拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求，將使本季呈現淡季不淡。

群創今年1月營收275億元，月增1.9%，年增 65.9%，創近43個月新高，法人看好今年第1季營運展望樂觀，在報價持續走揚下，將推升獲利表現；群創今日以15.15元開出，上漲0.15元，一度拉升至15.45元，早盤成交量逾12萬張。

友達今日以16.5元開出，一度拉升至17.1元，盤中漲幅逾3%，早盤成交量也爆出逾12萬張的大量，居個股成交量亞軍；彩晶今日也是開高，以12.9元開出，一度拉升至13.25元，成交量逾7萬張，一度居第三大成交量，但早盤被華邦電超越。