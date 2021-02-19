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晶技業績亮眼、加碼擴產 早盤站上百元新高價

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
晶技董事長林萬興。報系資料照
晶技董事長林萬興。報系資料照

晶技（3042）元月營收12.02億元，創單月歷史新高，月增12%、年增84%。由於持續擴產、產業能見度高，晶技早盤開高走高，站穩百元大關，持續攀歷史新高價。

晶技表示，元月營收成長乃因客戶訂單需求增加且產能擴充、稼動率提升所致。受惠於5G手機、5G小型基地台、WiFi 6等相關產品拉貨力道強勁，以及新產能加入營運，晶技去年營運表現亮眼，自結去年全年稅前盈餘16.84億元，年增119.9%，每股稅前盈餘5.44元。而客戶的拉貨力道仍延續到今年，推升元月營收創下新高。

看好5G時代，除了智慧手機以外，包括筆電、物聯網產品、企業伺服器等，會全面往5G邁進，將帶動更高頻、更加小型化石英元件的需求。過往晶技都在下半年進行擴廠，因應市場強勁需求，今年提前在首季擴產，約增加五條產線。除了提前進行擴廠，為拉大與競爭對手的距離，晶技也將布局石英晶體的晶圓級封裝製程。

至於耕耘多年的車載市場，晶技表示，因電動車、自駕車市場逐步成型，所需的石英元件更多，目前車載產品占營收比重雖仍是個位數，預估兩、三年內市場將會發酵，達到雙位數的占比。

目前晶技在產品的占比上，包括手機所需的石英元件占30%到35%、網通產品三成、NB約15%、物聯網產品約9%、車載約5%。

晶技 營收

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