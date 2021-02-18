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晶技業績展望正向 盤中股價首度站上百元、創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導
晶技股價首度突破百元關卡。 中央社
晶技股價首度突破百元關卡。 中央社

頻率元件廠晶技（3042）去年下半年來營運加溫，該公司公布1月稅前盈餘自結數寫下歷史新高水準，在營運表現亮眼，今年全年獲利也樂觀下，今（18）日該股盤中股價首度突破百元關卡，盤中股價高點來到103元，創下股價歷史新高。

晶技1月合併營收12.02億元，較前一個月10.74億元成長12%，也比去年同期6.53億元大增84%，創下單月合併營收的歷史新高，該公司並公布自結單月稅前淨利2.63億元，較去年12月成長54.1%，更較去年同期大幅成長242%，創單月新高，單月每股稅前盈餘高達0.85元。

在1月自結數較去年大幅成長且表現亮眼下，激勵該股今日股價持續衝高，盤中股價首度突破百元關卡，盤中股價高點來到103元，隨著單月獲利創高，股價表現也同步創下歷史新高。

市場法人表示，去年以來晶技營運表現就受惠全球5G需求及Wi-Fi 6的商機大幅釋出，由於該二大市場商機，今年持續看增長，再加上該公司在後市營運展望正向下，也積極擴產，因此，市場法人看好該公司今年營運可望持續較去年成長。

市場法人也指出，由於晶技在中國寧波廠小型化產品線第1季已啟動擴產，擴充產能幅度大約8%到10%，預估4月起可挹注營收，該公司適時擴產也將對今年營運表現有具體貢獻。

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