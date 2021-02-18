世芯、力旺 盤中雙雙站上新高價

特殊應用IC（ASIC）設計服務業者世芯（3661）與IP廠商力旺（3529），今（18）日盤中股價雙雙攻上漲停，來到新高價，其中世芯衝至974元，眼看即將有機會成為新千金股，力旺最高也來到893元。

世芯去年合併營收為70.77億元，年增63.4％，創歷史新高，每股純益為13.52元。法人估計，該公司今年業績還有機會再增長二到三成。

目前高效能運算（HPC）相關案件是世芯最主要的營收領域來源，對中國CPU客戶的出貨，預期仍將是該公司今年主要的業績成長驅動力。

另外，力旺去年合併營收為17.76億元，也是歷史新高，年增26％，歸屬母公司業主淨利為7.07億元，年增約三成，每股純益為9.52元，同為新高紀錄。