天鈺盤中攻上漲停價208元 再創新高價
進入金牛年，IC設計廠商天鈺（4961）股價表現持續強勁，今(18)日盤中股價攻上漲停價208元，首度站上200元關卡，再創歷史新高價。法人預期，天鈺去年每股純益應當超過4元，而今年更是可能賺進超過一個股本。
天鈺去年業績呈現倒吃甘蔗局面，全年合併營收為108.84億元，攀上歷史高峰，年增18.4％。
進入今年，天鈺1月合併營收為13.92億元，持續創新高，月增5.8％，年增幅度超過一倍。該公司日前也應主管機關要求，公布1月每股純益為1.3元，獲利2.42億元，年增14.5倍。
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