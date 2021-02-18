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台積五副總 加碼自家股

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導

晶圓代工龍頭台積電前景看俏，根據公開資訊觀測站1月申報資料，台積電包括副總級主管林錦坤、廖德堆、張曉強、余振華、何軍等均加碼持股。

根據去年12月申報資料，台積電資訊技術及資材暨風險管理資深副總林錦坤持有台積電1萬2,518張，今年1月申報資料，增為1萬2,648張，等於加碼130張持股。

先進封裝技術暨服務副總廖德堆去年12月持有60張台積電，今年1月時增為65張。

業務開發資深副總張曉強於2016年加入台積電，去年12月資料持有43張台積電，到今年1月時已持有53張台積電，加碼10張。

Pathfinding for System Integration副總余振華去年12月持有225張台積電，1月時持有235張，也是加碼10張。

另外，品質暨可靠性副總何軍於2017年加入台積電，先前曾任職於英特爾，去年12月持有1張台積電，1月時增為2張。

至於台積電董事長劉德音與總裁魏哲家，近期對公司持股沒有變化，劉持有1萬2,913張，魏則持有7,179張，另外，台積電財務長黃仁昭持有1,651張。

台積電 晶圓代工

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