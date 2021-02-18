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本益比、股價淨值比低 群創、頎邦補漲潛力大

經濟日報 / 記者黃力／台北報導
圖／經濟日報提供
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1月營收公告完成，投資人就基本面表現汰弱留強，逢回布局超跌標的，其中，群創（2381）、頎邦等個股1月營收較去年同期成長，本益比與股價淨值比低於市場水準，又有三大法人籌碼進場買超，具補漲潛力，為市場矚目。

根據統計，1月營收較去年同期成長，本益比及股價淨值比皆低於加權指數／櫃買指數，且三大法人過去五個交易日買超逾萬張的上市股有群創、友達、長榮、彩晶、元大金、富邦金、永豐金、旺宏、台玻等；櫃買市場則是三大法人過去五個交易日買超逾千張者，有欣銓、力致、僑威、元山、頎邦、力麒等。

就個股來看，受疫情影響，消費者的工作及生活型態逐漸改變，造成電子消費性產品的需求提升，品牌廠拉貨動能持續，帶動IT及電視產品等面板需求，群創、友達等面板股本季營運可望淡季不淡。

欣銓受惠於國際IDM廠及IC設計公司擴大釋出晶圓測試及成品測試訂單，法人看好第1季營運淡季轉旺，營收規模可望與上季持平或小幅成長。

頎邦測試稼動率持續滿載，薄膜覆晶、玻璃覆晶封裝達近九成，本季可望再調漲測試、COF、COG封裝價格5%~10%，而在5G滲透率提升、委外封測訂單增加、封裝技術轉向凸塊等利多下，今年營收可望雙位數成長。

法人提醒，在使用本益比和股價淨值比時，可先與該公司過去歷史本益比或同業的狀況比較，其中又以穩健獲利型或景氣循環股較適合使用本益比及股價淨值比。

營收 本益比 三大法人

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