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NAND報價彈 外資升群聯目標價至460元

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
群聯董事長潘健成。報系資料照
群聯董事長潘健成。報系資料照

研調機構TrendForce調查，農曆春節前NAND報價出現回升，摩根士丹利指出，此狀況優於先前該券商預測NAND可能在第1季轉跌，轉為預期報價持穩，加上NAND控制晶片需求也好轉，有利群聯（8299）獲利提升，目標價自380元提高到460元，重申「加碼」評級。

此前里昂證券在1月底將群聯納入追蹤，首次給予目標價達525元，仍排行外資圈最高。當時里昂喊進群聯的理由，就是看漲NAND報價，呼籲投資人在價格反彈前累積持股。

摩根士丹利表示，六個星期前，該券商預估首季NAND報價將較第4季滑落，主因供過於求沒有顯著改善，但TrendForce調查顯示，NAND報價竟在春節前回升，NB需求續強、NAND因手機拉貨去化庫存以及資料中心客戶預估第2季起拉貨NAND，是三大推升因素。

摩根士丹利指出，上述支持NAND報價的利多都具有續航性，與此同時，NAND控制晶片也受惠PC、手機、物聯網需求帶動SSD及eMMC+UFS控制器。預估1、2季NAND晶圓平均價格（ASP）都能持穩前一季行情，控制晶片則有上漲空間，皆有利群聯獲利。

據摩根士丹利推估，群聯受惠報價反彈，今明年每股純益可從27元、31元，提升到32元、36元，目標價同步拉升。該券商並將群聯列為NAND產業首選股票，但對慧榮重申「中立」，不看好以品牌客戶為主的結構，能讓慧榮大幅受惠漲價。

NAND 群聯 控制晶片

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