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聯發科牛年開盤成千金股 早盤一度衝至1,010元

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。圖／聯合報系資料照片
聯發科。圖／聯合報系資料照片

手機晶片大廠聯發科（2454）在今(17)日牛年開市就有好彩頭，以千元開盤，一度衝至1,010元，目前盤中股價約在近千元價位，待收盤確認是否可正式成為千金股。

聯發科於鼠年封關日的股價最高來到987元，再刷新歷史紀錄，收盤價則為950元。到5日為止，雖然外資對其在過去11個交易日中賣超10天，但投信持續對其青睞有加，已連續16買。

聯發科去年業績創歷史新高，年度合併營收為3,221.46億元，年增30.8％，獲利表現也搶眼，淨利為414.39億元，達歷史次高紀錄，每股純益為26.01元，是6年以來高點。

有別於過往6年，首季業績都呈現季減，聯發科預期，本季業績可能落在新台幣964億至1,041億元之間，大致與上季持平至成長8％之間，有機會首度挑戰單季千億元營收規模。同時，部分法人也樂觀預期，該公司今年有機會賺進超過四個股本。

聯發科 營收

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