台積元月旺 上季配息2.5元

台積電昨（9）日公布營收，受惠第五代行動通訊（5G）智慧機與遊戲機、高速運算以及車用電子等應用需求強勁，1月營收1,267.49億元，月增8%，年增22.2%，創單月歷史次高。 圖／經濟日報提供

依據台積電財務預測，今年首季營收約介於127至130億美元，以美元計算將季成長。台積電預測是在1美元兌新台幣27.95元基礎，首季營收預測換算新台幣約3,549.65億元至約3,633.5億元，也有機會較去年第4季小幅成長。

台積電今年1月營收已達1,267.49億元，因此依據財測，台積電今年2月至3月累計營收約將介於2,282.16億元至2,366.01億元，以平均值而言，未來2月或3月單月營收只要在1,141億元以上，首季營收創新高的目標就能達陣。

另一方面，台積電採每季配息政策，去年前三季合計將配發7.5元，去年第3季股息將在今年3月17日除息並於4月15日發放。台積電昨開董事會核准對去年第4季獲利配息2.5元，合計去年配息將達10元，其中去年第4季配息的除息交易日為今年6月17日，並預計今年7月15日發放。

展望未來，法人與研究機構預測，由於台積電先進製程產能持續滿載，台積電今年來自5奈米與7奈米營收貢獻占比將超過五成，二者成為台積電營運成長動能。

研究數據分析預測，台積電5奈米主要客戶包含蘋果、高通等。7奈米方面，法人估，台積持續受惠來自AMD與輝達、高通、聯發科、英特爾GPU委外與博通、賽靈思等晶片應用。