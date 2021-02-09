聯發科1元月合併營收353.33億元 月增9% 年增78.3%
台灣手機晶片龍頭聯發科（2454）今日結算元月合併營收達353.33億元，月增9%，年增更達78.3%，營運延續去年強勁成長動能，本季營收將持續亮眼。
聯發科稍早法說預估本季在考量匯率等因素，預估首季營收持平或成長8%，介於964億~1,041億元區間，年增加58%~71%。若以美元計算並排除奕力，季增介於 6%~14%，毛利率預估為 42%~45%。
聯發科並趕在農曆年前宣布推出採用台積電6奈米製程的新旗艦款晶片天璣1200/1100及支援毫米波及Sub6雙載波的數據晶片M80，成為5G高中及大眾化手機晶片最完整的供應商，同時也預告將切入5G連網筆電、用戶端設備及移動熱點等領域，全方位布局5G各項應用。
除此之外，支援真5G毫米波的全新晶片也將在下半年送樣，明年配合終端客戶推出產品。
其中天璣1200幾乎所有中國品牌手機廠都會導入的，紅米K40也確定搭載天璣1200，並訂2月25日首發，法人預估大陸新機效應將在第2季發酵，為聯發科在新春後開盤增添無限想像空間。
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