受歲修及台幣升值影響 世界元月營收月減7.3%

專業8吋晶圓代工廠世界先進（5347）今日公布1月合併營收約為27.8億元、月減7.3%，但比去年同期成長17.1%。

世界財務長兼發言人黃惠蘭表示，因受年度歲修與新台幣升值影響，導致元月 晶圓出貨量減少，使1月合併營收比前一個月減少約7.3%。

世界稍早在法說會中指出，本季公司產能將因部分粗線寬製程轉換至細線寬（0.25微米至0.18微米），晶圓產能將比上季度減少7%，但出貨並不會因而 減少，預估本季合併營收仍會介於89億到93億元，季增2.1%到6.7%，顯示客戶對8吋晶圓代工需求持續強勁。

世界董事長方略強調，在整體5G及居家辦公、遠距應用及車用晶片需求強勁，目前訂單熱度可看到今年上半年，且已有客戶在洽談第3季訂單，對今年景氣展望樂觀。