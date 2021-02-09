崇越1月合併營收31.5億元 年增逾一成

半導體設備及材料供應商崇越（5434）今日公布1月合併營收31.5億元，年增12.6%。

崇越去年全年合併營收創下361.7億的新高紀錄，年增逾一成，今年一開年，也創下元月營收比去年同期成長逾一成的亮眼表現，主要受惠於半導體產能全線吃緊，推升半導體材料銷售成長動能，帶動業績表現再度攀升。

崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業的精密材料、零組件及設備外，也提供環保綠能系統規劃服務。營收比重部分，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。

崇越這幾年也將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。