十銓1月營收首度站上6億 為6.84億元 年增55.9%

記憶體品牌及模組廠十銓科技（4967）今日公布1月營收6.84億元，年增55.87%，續創單月新高。

十銓已訂今年營收將朝92億元目標邁進，成長達二成之多。公司強調，除了看好記憶體價格翻升，產品組合優化及技術提升，也是公司認為今年質量 要同增的重點目標。

十銓表示，1月營奴延續疫情帶動遊戲機PC、NB需求、以及下游客戶農曆年前提前拉貨，讓整體銷量持續亮眼，其中，電競、固態硬碟（SSD）產品線出貨量較去年同期成長10%、58%，再加上記憶體產業重回正向循環，雙重因素成為元月營收淡季不淡向上成長的關鍵。

十銓今年鎖定朝毛利較佳的電競、工控兩大領域發展，並持續擴大營收占比，拉高整體獲利表現。

依據Newzoo研究調查報告指出，2021年遊戲市場規模達到1,893億美元。十銓旗下電競品牌T-FORCE更成功搶占玩家眼球，因應消費者對PC高規硬體和全球遊戲主機SSD擴充等需求。

十銓指出，今年除了不斷地推陳出新，提供全球消費級和企業級高效能、低延遲和穩定的儲存產品，今年初更領先同業開發次世代DDR5 Long-DIMM / SO-DIMM，第一時間配合INTEL及AMD新平台驗證測試，共同開創新的成長契機。

此外，原受疫情影響的伺服器與雲端資料中心客戶停滯的採購已啟動，且終端代理、通路商也開始進行庫存回補，且新世代的科技應用將加速 5G 及各項 AI 應用的普及，讓記憶體產業本季重新回到正向循環，可望維持長期向上。