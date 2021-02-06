大立光逆風 1月營收減6%

大立光昨（5）日公布1月營收46.07億元，月減6%，年增12%，為六個月來低點。

大立光表示，現在進入傳統淡季，加上半導體元件供應吃緊等因素，讓1月營收持續較前月下滑。2月逢農曆過年，工作天數減少，2月拉貨仍呈現月減狀況。

大立光執行長林恩平在1月的法說會上表示，1月拉貨動能較去年12月下滑，主要因目前半導體（相關IC元件）缺貨仍嚴重，「2月因農曆過年因素，拉貨也比元月少，3月還看不到。」

台股昨天封關，在外資連五買激勵下，大立光終場收平盤3,050元，但對本季營運展望仍保守。今年以來，外資累計賣超逾千張，近日出現回補買盤，近一周買超583張，目前持股比率42%。

大立光上季受到華為禁令衝擊，來自華為高階鏡頭貢獻歸零，旺季歸零，單季毛利率下滑至64.43%，創七季來低點，季減1.15個百分點。林恩平坦言，毛利率下滑主要因產品組合不佳，部分客戶新產品設計導入後，最後停掉，影響毛利率。

大立光公布1月營收結構，其中2,000萬畫素出貨占比拉高至20%-30%，是去年9月以來，占比再度拉回至兩成以上，有助於產品組合優化；但主力的千萬畫素占比為50%-60%，較前一個月60%-70%滑落。

因新冠肺炎疫情拖累手機產業表現不佳，加上華為禁令影響，大立光去年營運迎逆風，全年每股純益仍達182.86元，為歷史第三高。在新產品進展以及手機規格趨勢上，林恩平說，高階鏡頭設計導入（design in）仍不少；7P（七片塑膠鏡）高規的量比較多；8P去年已量產，目前也在出貨；9P已設計導入半年，現在仍在調整。

至於手機以外的其他應用，林恩平說，目前虛擬實境（VR）／擴增實境（AR）仍有和部分客戶合作，但不是營運主力。