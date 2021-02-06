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聯詠目標價 里昂喊千元
IC設計股動能旺，台股將迎接「新千金」。驅動晶片大廠聯詠法說會釋出強勁展望，繼日前野村證券引領市場上修財務預測，里昂證券最新報告，進一步看好手機PQ SoC、TV SoC、TDDI、TCON SoC及iPad、Mac DDIC等驅動晶片需求全面走強，一口氣將聯詠目標價喊上千元，激勵聯詠昨（5）日封關日直奔漲停479元。
值得注意的是，里昂報告點名聯詠目標價隱含未來12個月投資人的報酬率上看100%，是台灣半導體股中，少數能創造一倍報酬的潛力股，外資昨日大買聯詠。
除聯詠外，多家外資看好聯發科，目標價喊上千元，上看1,350元，聯發科準千金股架勢十足，昨日股價一度衝達987元，再創歷史新高，帶動高價股及IC設計股的漲勢。收盤小漲4元，收950元。
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