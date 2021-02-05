冠星-KY去年每股稅前純益17.02元 今盤中大漲

冠星-KY（4439）公告去年稅前淨利5.36億元，以股本3.15億元估算，每股稅前純益17.02元。優於聚陽（1477）日前公告的2020年每股稅前純益12.36元。在比價效應下，冠星-KY今（5）日股價大漲，盤中來到153.5元，漲幅逾9%。

冠星-KY同時也公告元月份合併營收5.18億元，年增21.71%。冠星表示，元月營收較去年同期成長主要是受到去年元月底適逢過年，工作天數較少所致。若以首季來看，今年預估會與去年同期持平或小幅成長，主要是去年首季營收仍未受疫情影響。

冠星-KY目前自有產能約45%、外包產能55%，公司表示，首季柬埔寨廠仍是產能滿載，目前客戶的需求狀況不錯，包括GAP、Adidas皆是雙位數成長，另外，去年5月才開始出貨的新客戶Nike，因基期較低，今年出貨並可望倍增。

法人表示，冠星-KY目前訂單能見高，預計第2季營收可望較去年同期顯著成長，主要是公司去年第2季開始營運受到疫情影響，造成基期較低，而今年需求陸續回籠，估第2季營收年增率可望達5成。

在產能方面，冠星-KY表示，董事會去年已通過全新投資案，擬投下3,500萬美元（約新台幣10億元），在越南打造織染一體廠， 將在今年5、6月動工，明年下半年完工投產。

冠星-KY去年稅前淨利5.36億元，比前年小增3%，不過，因股本增加，每股稅後純益將較2019年下滑。冠星-KY去年第4季毛利率約20%，較上季下滑近5個百分點。主要是原物料上漲以及產品組合不同所致。