聯發科盤中再刷新股價紀錄至987元 離千金只差幾步

手機晶片大廠聯發科（2454）離成為千金股越來越近，今(5)日盤中股價帶量最高衝至987元，再刷新歷史紀錄。

聯發科去年業績創歷史新高，賺進超過兩個股本，繳出亮眼成績，展望今年，在5G晶片業務方面，大環境仍是5G高速成長期，另外，WiFi 6產品也趕上產業升級潮。聯發科執行長蔡力行日前表示，即使新台幣持續升值，相信今年仍是其營收強勁成長的一年，將在各領域有優於市場的表現。

聯發科第1季業績將首度挑戰千億元規模，該公司預估今年第1季營收將落在964億至1,041億元之間，與前一季相比，大約持平到成長8％，而與去年同期相比，則大幅成長58％到71％。

聯發科去年約投入新台幣773.25億元研發費用，為了維持競爭力，今年將投入約30億美元，折合約新台幣840億元，等於年度研發費用將增加約近8％。