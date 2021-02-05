聯詠早盤飆漲停479元創下天價 近4,000張排隊等著買

IC設計大廠聯詠（3034）去年每股純益19.42元，創下歷史新高，預期本季業績淡季不淡，季增逾1成，可望再創新高，基本面表現亮眼，今(5)日股價開高走高衝上漲停479元，創下歷史天價，近4,000張漲停買單排隊等。

聯詠去年第4季合併營收224.52億元，連續四季創新高，稅後純益36.44億元，創新高，每股純益5.99元；累計去年合併營收799.55億元，創歷史新高，年增24.2％，稅後純益118.17億元，年增49％，每股純益19.42元，獲利創下歷史新高。

聯詠預估，今年第1季營收252~260億美元，季增12.2~15.8%，(新台幣兌美元匯率28：1計算)，毛利率38~41%。以聯詠對本季的展望來看，營運將是淡季不淡，可望再創下新高。

聯詠本周來持續上漲，股價頻頻創高，今日以469元開出，上漲33.5元，股價開高走高一路衝上漲停479元鎖死，大漲43.5元，再創下歷史新高價，近4,000張買單以漲停價排隊等著買。