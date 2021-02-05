元月大驚奇 鴻海營收衝上5,000億

鴻海昨（4）日公布元月合併營收為5,002.2億元，為歷年同期最佳。法人認為，主要是受惠蘋果iPhone 12系列需求強勁所帶動，看好鴻海本季營運有望是歷年最旺的第1季，單季營收可望攀上同期新高。

鴻海元月合併營收較去年12月的歷史新高7,137.8億元減少逾29.9%，主要反映傳統淡季影響，但較去年同期大增37.2%。

鴻海昨天股價跌2.5元、收114元，外資買超2,111張，連續四個交易日買超。

鴻海表示，元月四大類產品表現若與去年同期相較，以消費性電子產品表現最佳，再來是元件及其他產品、電腦終端產品，最後是雲端網路產品。若與去年12月相較，元月表現最好的是雲端網路產品，再來是電腦終端產品、元件及其他產品、消費性電子產品。

法人表示，蘋果5G版iPhone 12系列機種需求強勁，帶動鴻海集團在大陸深圳龍華廠區和鄭州廠區組裝代工業績表現。此外，宅經濟需求也帶動鴻海雲端伺服器、雲端網路相關產品元月出貨穩健。

iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max熱銷，傳出蘋果已上調這兩款高階機種今年上半年出貨量。因應龐大需求，主力代工廠鴻海旗下富士康鄭州廠iDPBG事業群在元月中旬提前展開搶人大作戰，針對派遣工祭出高額獎金留人。

市場預估今年上半年iPhone出貨量將提高至約9,000萬支，外媒《日經亞洲》引述內部人士看法，指出蘋果已將產量提高三成，今年上半年總體iPhone將達9,500萬至9,600萬支。另外，鴻海集團也是任天堂Switch，以及索尼PS 5等遊戲機主力代工廠，由於宅經濟效應持續發酵，任天堂與索尼的遊戲機均供不應求，同步帶動鴻海業績上揚。

法人預估，鴻海首季業績雖因傳統淡季影響，面臨較去年第4季旺季減少約三成的狀況，但可望較去年同期大增35%以上，單季業績有機會超過1.25兆元，衝同期新高。

另外，鴻海集團搶進電動車新事業，利用MIH電動車開放平台的能量，以軟體搭配硬體，協助集團供應電動車零組件。

鴻海集團車用布局目前已經鎖定三類客戶。第一是傳統車廠，包括裕隆、吉利與飛雅特克萊斯勒集團（旗下有14個汽車品牌）。第二是電動車新創公司，例如拜騰、法拉第未來（Faraday Future）。第三是科技巨擘，蘋果、Google與亞馬遜等。