國巨上月營收 攀兩年高點

台灣被動元件龍頭國巨昨（4）日公布元月營收，受惠於歐美市場需求強勁，以及客戶農曆年提前備貨，帶動單月營收攀升至80.1億元，月增9.3%，並較去年同期大增142.7%，攀上二年多來高點。

國巨表示，元月工作天數回復正常，加上歐美市場需求強勁，以及大中華區客戶於農曆年前增加備貨，推升整體營收成長。

國巨指出，因應客戶端強烈需求，農曆春節期間採取高額獎金制度，大中華廠區預計可安排75%人力留守加班生產。面對全球疫情延燒、國際貿易爭端不確定性等因素仍在，公司對業績及營運展望仍抱持審慎樂觀看法。

展望本季，國巨日前表示，正向看待終端需求動能，目前MLCC（積層陶瓷電容）產能利用率逐步向九成、晶片電阻（R-chip）產能利用率朝八成邁進，鉭質電容產能則持續維持滿載。

法人分析，自去年下半年以來，國巨業績在消費性電子進入旺季，再加上筆電、個人電腦、手機拉貨續強，加上車用產品復甦力道強勁，帶動MLCC及R-Chip營收穩定成長。

今年來看，由於下游的需求面，包括5G相關、車用、物聯網及筆電等領域，持續朝成長的趨勢邁進，法人看好被動元件相關產品報價有機會在農曆年後或第2季初調漲，挹注業者營運動能，再加上國巨庫存天數持續低於90天，但5G推升被動元件用量大增，將延續拉貨力道，明顯有利今年國巨全年營運表現。

國巨昨天股價下跌10元、收583元。