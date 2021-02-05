面板雙虎犀利 上季大賺

群創、友達昨（4）日公布去年第4季財報，單季獲利、毛利率、每股純益都攀上至少近13季新高，去年全年同步轉盈。群創更演出大驚奇，繳出單季獲利季增逾5.5倍至101.4億元，平均每天賺超過1億元，每股純益1.04元的佳績；友達一季賺逾84億元，每股純益0.89元。

群創、友達去年每股純益各為0.17、0.36元。展望本季，雙虎同聲看好需求續強，平均單價季增7%至9%。法人認為，隨著報價持續揚升，將帶動雙虎本季獲利持續走揚，再次讓市場驚艷。

群創高喊，隨著宅經濟動能延續，電視、資訊科技（IT）產品需求仍維持高檔，本季將淡季不淡，報價持續看漲。

群創獲利爆發，繼日前將往年8月的調薪作業提前於1月執行之後，昨天宣布在春節前加碼發給員工0.5至1個月激勵獎金，還實施優於勞基法的孝親假、陪產檢假、陪讀假，及旅遊或學習補助每人每年3,000元。

受惠面板市況價量齊揚，群創去年第4季「三率三升」，連兩季獲利。單季毛利率20.43%，季增11.14個百分點；營益率12.88%，季增11.09個百分點；稅後純益101.43億元，季增557.8%；淨利率12.99%，季增10.92個百分點。

群創上季每股純益為1.04元，攀上近14季新高，去年全年轉為獲利。去年度毛利率 8.83%，年增7.63個百分點；營益率0.67%，較前年負轉正；稅後純益達16.4億元，每股純益0.17元。群創昨天股價收平盤價14.4元，成交量52.5萬多張。

群創表示，近期面板上游供應鏈材料緊缺，加上各類型產品產能排擠效應，讓面板報價維持上漲，本季整體面板價格漲勢可望延續，估大尺寸面板出貨量將持平上季，平均價格可望季增6%至9%，中小尺寸面板出貨量則季減2%至4%。

友達董事長彭双浪認為，受惠遠距商機、宅經濟帶動電視、IT面板需求維持高檔，預期本季產能利用率將維持去年第4季95%高檔水準，整體面板平均價格可望續揚近一成，但受零組件缺料影響，出貨量估將季減一成。

他說，目前友達訂單能見度可看到上半年，對價格發展正向看待。不過，新台幣匯率強勢、缺料與缺工問題都需要關注。去年下半年新台幣強升，影響友達毛利率約1個百分點

友達去年第4季同樣「三率三升」，毛利率16.95%，季增 6.35 個百分點；營益率10.28%、季增6.66個百分點；淨利率10.47%，季增6.52個百分點；稅後純益84.4億元，季增191.5%，每股純益0.89元，為近13季最佳。

友達去年全年稅後純益33.8億元；毛利率8.4%，年增8.23個百分點；營益率 0.77%，由負轉正；淨利率達 1.25%，每股純益 0.36 元。昨天股價下跌1.1元、收16.45元。