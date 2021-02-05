日月光：封裝產能會缺一整年

半導體封測龍頭日月光投控昨（4）日舉行法說會，營運長吳田玉表示，打線封裝需求比預期更強，原本預期供不應求狀況會到今年上半年，現在看來「會缺一整年」。

他說，就日月光投控而言，首季美元計價封測事業生意量與產能利用率，將與去年第4季類似，強勁的態勢是「過去30年未見」，今年營收可望逐季成長，

日月光投控展望樂觀，法人上調今年營運目標預估，看好今年整體業績有機會超過5,400億元，再創新高，年增13%到14%；今年獲利目標超過300億元，衝新高，每股拚賺7元以上。

吳田玉表示，之前受到出口管制條例影響的封測生意量，已在去年第4季前復甦，比原先預期提早，目前整體產能維持滿載，尤其打線封裝需求相當強勁，加上目前機器設備交貨時程為六至九個月，整體產能仍供不應求，預計今年將缺一整年，今年新增機台數約1,800台，與去年相同。

展望本季營運，日月光投控財務長董宏思指出，若以美元計價，封測事業生意量和產能利用率，將與去年第4季類似，毛利率也會維持去年第4季的22.6%水準；電子代工服務（EMS）本季生意量將與去年第3季相仿；EMS本季營業利益率略低於去年全年營業利益率的7.3%。

日月光投控預期，今年全球半導體邏輯晶片市場可望年增5%到10%。吳田玉看好，集團營收將從本季起逐季成長，若以美元計價，今年全年封測成長目標是半導體邏輯晶片市場成長幅度的二倍，今年EMS生意量年成長幅度，目標高於封測生意量。