鴻海評等 瑞信降至中立

鴻海搶進電動車市場，外資圈普遍按讚，紛紛上修鴻海財測預估之際，瑞士信貸昨（4）日出具報告，示警立訊等紅色供應鏈崛起，恐比預期更早侵蝕鴻海iPhone組裝訂單，導致鴻海集團代工份額及利潤遭壓縮，下修評級至「中立」，開出今年以來外資降評鴻海第一槍。

針對瑞士信貸示警紅色供應鏈將造成威脅，鴻海一向不評論市場法人分析報告。熟悉內情人士透露，紅色供應鏈浪潮大，先前立訊找和碩結盟，一年多前產業界就有掌握訊息了，大家心裡都有數，並不意外。

對立訊而言，未來在中國大陸的客戶份額比重，預估就是「和碩+緯創」，這對鴻海的影響不大。至於蘋果在中國大陸，以及海外生產比重，依然是鴻海占大多數，短期內不會改變。

不過，瑞士信貸認為，鴻海股價波段大漲近50%，已經強勢反映電動車利多，此時更值得注意，新事業效益還沒顯現，iPhone代工業務卻面臨激烈競爭，預估鴻海首季營運衝高後，第2季起成長停滯，為此率先降評，建議投資人觀望。

瑞信表示，鴻海股價大漲，多數投資人看到電動車潛力，卻忽略仍扮演集團主力的iPhone事業挑戰加劇，在紅色供應鏈進逼下，預測鴻海今年拿下的iPhone 13訂單價量齊減，份額進一步萎縮；iPad訂單也會被大陸供應鏈瓜分而減少。

相對地，瑞信認為，鴻海雲端事業將保持成長，在雲端解決方案提供者（CSP）的份額持續擴張，電動車事業也會在長遠迸發可觀能量，但具體成果可能到2023年才看到。