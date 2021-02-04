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欣興又燒了！桃園欣興電子龜山廠又大火 消防員搶救中

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欣興桃園工廠再傳火災 盤中股價瞬間殺盤

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，網友貼出「欣興又燒了」起火濃煙。圖／翻攝自臉書「龜山生活通」社群
桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，網友貼出「欣興又燒了」起火濃煙。圖／翻攝自臉書「龜山生活通」社群

PCB暨IC載板廠欣興（3037）今（4）日再度傳出火災，疑似切割工程引燃，目前無人受困。午盤消息傳出後，欣興股價瞬間殺盤，跌幅逾半根停板，不過對手景碩（3189）則股價瞬間反應大漲。

桃園市龜山工業區欣興電子廠又失火，欣興電子龜山廠繼去年10月28大火損失慘重後，今天中午12時10多分，網友在臉書「龜山生活通」社群PO文指出「欣興又燒了」，桃園市消防局表示，119已經據報，桃園、龜山消防隊員、車輛已搶救中，初步回報工廠冒出濃濃黑煙、無人受困，消防員全力搶救中。

欣興電子繼2020年10月28日大火後，4日中午再度傳出火警，是否影響到後續出貨產能也備受觀察。

欣興去年12月營收約73.91億元，年成長2.3%，受惠於ABF載板稼動率維持高檔，挹注去年全年營收突破878億元，創新高。

欣興累計去年營收約878.93億元，年成長約6.5%。其中去年第4季營收約225.77億元，較去年第3季營運高峰230.4億元下滑，並約與前一年度同期225.7億元相當，存在部分桃園山鶯廠火警影響BT載板生產的干擾。欣興營收超過六成來自載板貢獻，載板當中較大成長來自ABF載板。

欣興電子

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