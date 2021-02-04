面板雙虎不同調 友達去年轉盈卻開低、群創開高
面板股為近期外資買超標的，友達（2409）更是獲外資連六買，昨日買超17萬5,449張，今(4)日公告去年財報，全年轉盈，稅後純益33.76億元，EPS 0.36元，不過股價早盤卻是開低，以17.2元開出，下跌0.35元；群創（3481）早盤則是開高，雙虎表現不同調。
友達董事會通過去年財報，去年營收2,709.5億元，營業毛利227.6億元，營業利益20.8億元，本期淨利29億元，歸屬於母公司業主淨利33.7億元，每股純益0.36元，順利轉盈。
另外，友達董事會同時通過今年資本支出預算394.83億元，較去年資本支出156億元，大增1.53倍；外界認為，在面板市場價量齊揚下，友達大手筆投資，主要是為了迎接面板產業春燕。
友達近期持續獲外資買超，累計已連六買，統計近10個交易日僅賣超1天，合計買超44萬4,148張，股價昨日收在17.55元，為2015年1月以來的高點，但今日早盤以17.2元開低，盤中跌幅1.99%；群創以14.55元開出，上漲0.15元，一度拉升至14.8元，盤中漲幅2.77%。
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