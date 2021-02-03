南亞科元月營收報喜 再攀升至55.32億元 月增近9%

受惠遠距應用需求持續強勁及伺服器買盤回溫，DRAM大廠南亞科（2408）在新年度元月即開出佳績，單月合併營收達55.32 億元，月增近9%，年增 22.9%，為近四個月新高。南亞科認為DRAM產業進入正向循環，上半年營運可望逐季成長。

南亞科營運在去年第3季末觸底後，營運逐步好轉，公司預期今年上半年DARA合約價可逐季調升，產業進入正循環，業績可逐季成長。

南亞科總經理李培瑛在日前的法說會指出，今年上半年全球宅經濟需求續強，包括筆電、網通與數位電視等應用市場，看好下半年疫苗逐漸普及，5G、人工智慧等各項應用展開，帶動 5G 手機、資料中心伺服器、車用及消費性電子等 DRAM 需求，整體上半年需求穩健，DRAM 產業進入正向循環。

至於DRA雨合約價，他強調去年第4季月價格已逐月上漲，今年上半年合約價可望逐季走揚。法人預估本季DRAM合約價漲幅可達10~15%，預估第2季也會維持相近的漲幅。