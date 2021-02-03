南亞科元月營收報喜 再攀升至55.32億元 月增近9%

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

受惠遠距應用需求持續強勁及伺服器買盤回溫，DRAM大廠南亞科（2408）在新年度元月即開出佳績，單月合併營收達55.32 億元，月增近9%，年增 22.9%，為近四個月新高。南亞科認為DRAM產業進入正向循環，上半年營運可望逐季成長。

南亞科營運在去年第3季末觸底後，營運逐步好轉，公司預期今年上半年DARA合約價可逐季調升，產業進入正循環，業績可逐季成長。

南亞科總經理李培瑛在日前的法說會指出，今年上半年全球宅經濟需求續強，包括筆電、網通與數位電視等應用市場，看好下半年疫苗逐漸普及，5G、人工智慧等各項應用展開，帶動 5G 手機、資料中心伺服器、車用及消費性電子等 DRAM 需求，整體上半年需求穩健，DRAM 產業進入正向循環。

至於DRA雨合約價，他強調去年第4季月價格已逐月上漲，今年上半年合約價可望逐季走揚。法人預估本季DRAM合約價漲幅可達10~15%，預估第2季也會維持相近的漲幅。

南亞科 DRAM

延伸閱讀

新加坡批准使用莫德納疫苗 首批預計3月抵達

華邦4Gb LPDDR4X晶片 助Flex Logix X1 AI推理加速器

威剛去年獲利增2.36倍 陳立白：DRAM市況萬里無雲

南亞科1月營收55.32億元 連續4個月走揚

相關新聞

南亞科1月營收55.32億元 連續4個月走揚

DRAM大廠南亞科（2408）今（3）日公佈2021年1月份合併營收為55.32億元，較上月增加8.96%，較去年同期增...

聯發科創新高 IC設計抱股過年？

萬寶投顧陳子榕指出，台股週一(2/1)技術面上終於終止連五黑，法人也終止連續六日賣超，轉為買超147.95億元，最讓人振奮的莫過於護國神山台積電(2330-TW)由黑轉紅，重新站上600元，而聯發科(2454-TW)也重返900元關卡，這對於穩定台股軍心有很大的作用...

聯發科封關前 股價挑戰千元

聯發科5G產品戰力強化，市場對未來營運展望正向期待，激勵買盤持續湧入，推升昨（2）日股價一度衝上歷史新高價952元，儘管...

博大+5% 出貨動能強

直流電源轉換器廠博大（8109）昨（2）日公布元月營收逾1.1億元，月增5.6%，是四個月來高點，主要受惠醫療、鐵道交通...

光耀+8% 將穩定成長

中小尺寸光學膜廠光耀（3666）昨（2）日公告元月合併營收近1.7億元，月增8.2%，年增45.7%。展望2021年，若...

明基材+1% 淡季不淡

偏光片大廠明基材（8215）昨（2）日公布元月營收約13.9億元，月增1.8%，年增28%，為七年來同期高點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。