精測去年每股純益達28.48元 創歷史新高 每股配息12元

半導體晶圓檢測介面大廠精測（6510）今日舉行董事會，通過去年財報及盈餘配發案。受惠AI智動化及拓展垂直探針卡雙效助攻，去年稅後純益繳出9.34億元佳績，每股純益28.48元，與去年營收同創歷史新高。

精測董事會也決議去年盈餘每股配發12元現金股息，優於過去連三年配發的10元，以今日收盤價890元計算，現金殖利率為1.3%。

精測也決定明年舉行線上法說會，說明去年第4季營運成果及今年首季和全年展望 。

精測公布去年第4季受到季節淡季影響，單季營收10.49億元，季減12.7 %，但年4.1 % ; 單季稅後純益2.35億元，季減18.1 %，但年增41.6 %，單季每股稅後純益7.16元，仍為去年次高水準。

精測去年全年營收首度站上40億元，為42.08億元，年增24.3%，創歷史新高 ; 去年全年稅後純益9.34億元，年增49.4%， 去年全年每股純益28.48元，同創歷史新高。

中華精測今日公布2020年第四季、全年營運成果及2021年1月份營收報告。2020年第四季產業景氣開始逐步轉淡，經董事會通過盈餘分配案，擬配發每股現金股利12元，優於過去連續三年股東股利每股配發10元的紀錄。

華精總經理黃水可表示，精測去年在垂直探針卡（VPC）布局跨大步，並藉此新產品拓展全球市場，為企業帶來長期穩健的成長空間，雖然去年第4季來看，面臨傳統淡季，但垂直探針卡因驗證遞延在此季挹注營收表現，讓 垂直探針卡營收占比，拉升至46%，成了淡季支撐營收的關鍵。

精測統計去年全年探針卡營收占比達27%，優於預期；公司也已持續送出新產品給不同客戶驗證，預期將帶來新成長契機。

精測今天公布1月合併營收為單月營收達2.68億元，月減19.7%，年減2.5%，主因本季是產業淡季，但公司表示在消費性特殊應用IC（ASIC）以及射頻（RF）晶片應用的垂直探針卡需求仍持續成長，加計5G智慧型手機AP晶片探針卡穩健成長，1月業績和去年同期相近。