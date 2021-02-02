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德微1月合併營收1.56 億元、年增29% 創單月新高

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導

二極體廠德微（3675）今日公布1月合併營收為1.56億元月增8%、年29%，創單月歷史新高。

德微表示，1月營收表現亮麗，為公司開春衝出好彩頭，印證董事長張恩傑去年提出十年磨一劍之說，不是一場在嘴尖上的夢，而是可被驗證執行之實實在在經營策略的智慧，才能使公司在今年1月開出單月營收歷史新高成績。

德微指出，1月營收貢獻主要來自遠端高階伺服器，及因歐美仍深陷疫情中，使消費性市場商機如筆電、手機、大螢幕與遊戲機等，繼續帶動週邊零組件二極體應用面的需求。

另外，從近期匯率變動急遽過程中，窺見德微自2020年第三季開始，雖新台幣匯率急轉直下到均值28.51元，各家廠商無不受匯率升值影響，而德微在匯率波動急遽之下，還能創下公司成立以來的單月歷史新高，其代表之意義更是不容小覷。

展望今年，張恩傑強調，今年德微經營戰略，大致上可以分為三個面向：

首先，在晶圓製程技術方面，受惠於子公司亞昕以GPP製程為主的5吋晶圓開發製程技術順利導入，為德微大幅降低晶圓製造成本，有效提升公司整體毛利率、有助於獲利能力增加。估此新製程，在今年底至明年，有望刷新德微公司歷史紀錄。

其次，德微於今年繼續進行汰換現有製程、採用全自動化之生產技術，不僅有助於提升車用產品客戶之稽核認證，較過去更穩定地提供Tier 1客戶所設定之製程規範要求；並藉由取得敦南基隆廠之車用零組件生產全組設備後，有望在今年第三季為公司帶來實質之貢獻。

最後，張恩傑表示，德微持續耕耘自動化這畝田，盼藉由大數據分析表單、記錄等將資料保存下來，讓人為因素降至最低，以藉此提升德微在智慧生產（自動化）製程know-how的累積，使德微競爭優勢不斷透過內化創新變革不斷成長。更由於高度自動化，有助於新產品布局，樂觀以待明後年可營收和獲利可大幅攀升 。

德微 台幣匯率 營收

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