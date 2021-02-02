聯發科推支援毫米波晶片 盤中股價攻上新高

手機晶片大廠聯發科（2454）終於首度推出支援毫米波(mmWave)的晶片，相關消息也激勵該公司今(2)日早盤股價明顯走揚，最高來到952元，創股價歷史新高點。

聯發科推出全新的5G數據機晶片M80，支援毫米波和Sub-6GHz雙5G頻段。在獨立組網 (SA) 和非獨立組網 (NSA) 下，M80可支持超高5G傳輸速率，最高下行速率可達7.67 Gbps，上行速率最高為3.76 Gbps。

聯發科副總暨無線通訊事業部總經理徐敬全表示，依據5G市場發展，聯發科在高低頻段中做了前後階段性布局的策略選擇。隨著時間推移，毫米波市場在北美逐步成長，聯發科以超前的技術優勢積極搶市。M80 5G數據晶片完整支援毫米波和Sub-6GHz 5G雙頻段，可滿足終端裝置更多彈性需求。M80不僅支援最新的全球行動蜂窩網路標準和規範，還融合聯發科出色的省電技術和超高速連網技術，讓使用者享有更卓越、更豐富的5G體驗。

聯發科之前推出的5G數據晶片M70，支援低頻段Sub-6 GHz，已整合天璣系列5G行動晶片中。除了手機晶片外，聯發科指出，其5G晶片系列也包含即將於今年上市的5G個人電腦晶片T700、以及適用於5G固定無線接取 (FWA) 和移動熱點的T750。目前M80已按照產業相關標準進行測試，預計將於今年向客戶送樣。