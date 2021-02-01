漲價等多重利多助攻 面板股成亮點、友達領攻

日本玻璃基板大廠旭硝子（AGC）韓國龜尾工廠近日發生爆炸意外，恐衝擊玻璃基板的供應，法人看好台廠可望受惠，加上面板價格從去年中上漲以來已連漲8個月，尤以電視面板漲幅6成最高，推升面板雙虎營運，去年第3季轉盈，第4季獲利可望更好，今(1)日由友達（2409）領軍，盤中漲幅逾半根停板，群創（3481）表現搶眼。

AGC韓國廠主生產TFT-LCD 玻璃基板，銾生爆炸事故，恐將進一步衝擊原本就相當吃緊的玻璃供應，以面板供應鏈來看，證券分析師張陳浩認為，台廠可望受惠，尤其是友達的產能較大，且產能利用率還未全滿下，有能力承接快速的急單，將是最大受惠廠。

他分析，面板股具有低價，漲價題材，同時若是疫情再增溫，相關的宅經濟商機也將持續，相對於其他個股來看，面板股是可以觀察的抱股過年的標的，包括友達、群創，還有面板相關供應鏈的誠美材（4960）可以留意。

友達今日以15.2元開出，上漲0.45元，股價開高後一度拉升至15.85元，漲幅7.45%，盤中漲幅逾5%；群創今日以13.35元開出，上漲0.3元，一度拉升至13.8元，盤中漲幅3.83%；彩晶（6116）早盤以12.3元開出，盤中漲幅1.23%。