美銀挺光寶科 目標價升至65元

繼瑞士信貸上修目標價，美銀證券看好，伺服器電源供應及LED組件需求成長，光寶科（2301）未來獲利動能將優於預期，啟動財測上修；推估光寶科今、明年每股純益（EPS）穩健成長到4.8元、5.3元，加上超過6%的股息率誘人，目標價提高到65元，力薦「買進」。

美銀表示，拜伺服器需求反彈，光寶科雲端事業將加速成長並扮演主引擎，目前光寶科有26%的收入來自雲端伺服器，推估今年成長幅度達23%。在光寶科掌握主要PC電源供應及微軟、任天堂和Sony遊戲機訂單，上半年起就能看到光寶科營運躍升。

另一方面，監控器、生物辨識及VSCEL、5G基地台、自動化與UV LED淨化等需求提升，也帶動光寶科光電產品動能成長，美銀樂觀，今年相關收入可成長11%，對光寶科毛利擴張的推動力續航到2022年。

美銀表示，光寶科未來數年成長確立，充沛現金流確保能同步配發高股息，但本益比僅11倍，遠低於台達電（2308）22倍，也低於台灣同業平均的14倍，積極推薦布局。