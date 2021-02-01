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傳聯發科打入蘋果供應鏈 盤中股價重返900元
聯發科（2454）今年持續看好，多家外資目標價喊上千元，目標價約介於1,000~1,200元，加上傳出首度打進蘋果供應鏈，今(1)日股價開高走高，盤中衝上905元，上漲30元，重返900元關卡之上。
聯發科去年第4季合併營收964.5億元，淨利149.57億元，創單季新高，季增11.9％，年增134.3％，每股純益9.35元；累計去年合併營收3,221.46億元，年增30.8％，創歷史新高，淨利414.39億元，創歷史次高，年增78.6％，每股純益26.01元；聯發科看好今年營收仍將強勁成長。
聯發科法說會報喜，多家外資喊買且調高目標價約介於1,000~1,200元；另外，除了5G手機晶片熱銷，聯發科在非手機業務也傳出打入蘋果100%持股潮牌耳機廠Beats供應鏈，預計2、3月開始出貨，首度躋身蘋果相關供應鏈。
聯發科今日以886元開出，上漲11元，股價開高走高，一度拉升至905元，盤中漲幅2.97%。
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