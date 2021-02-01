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TWS傳好消息 聯發科今股價開高走高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。報系資料照
聯發科。報系資料照

市場傳出，IC設計大廠聯發科（2454）旗下絡達的真無線藍牙（TWS）晶片傳出捷報，已打入蘋果旗下知名耳機品牌Beats的供應鏈，預計最快本季後半將開始出貨。聯發科今（1）日股價開高走高，最高來到905元。

針對上述市場消息，聯發科表示無法評論。

聯發科旗下的絡達，過去在TWS晶片領域，已闖出一番成績，包括SONY、先鋒、飛利浦等都是其客戶。絡達在2019年時，TWS耳機方案單月出貨量就已超過1,000萬顆。

至於Beats則是知名耳機廠，過去曾一度在宏達電（2498）旗下，後來於2014年被蘋果以30億美元價格收購，成為其旗下品牌。除了頭戴式耳機之外，Beats也推出多款較輕巧的無線耳機，其中無線耳機Powerbeats與TWS耳機Powerbeats Pro都是搭配蘋果H1耳機晶片，至於無線耳機Beats Flex則是搭配蘋果的W1晶片，三者都上架在蘋果的官網，與蘋果的其他產品並列販售。

而蘋果本身不但是手機產品知名，同時更是全球TWS耳機市占第一的業者，推出有TWS耳機AirPods Pro等，這款耳機也是採用蘋果自家的H1晶片。

據了解，絡達的TWS晶片，已經打入Beats供應鏈，預計最快在本季後半開始出貨，初期將先小量供貨，對業績貢獻仍有限，但可視為是對聯發科與絡達實力的肯定。

業界人士表示，除了絡達，其他較知名的TWS晶片業者，包括博通、高通與旗下英國的CSR，還有中國的恒玄，另外台廠包括瑞昱（2379）、原相（3227）等也有所耕耘。在廣大的白牌TWS耳機晶片市場，可謂百家爭鳴，中階市場的競爭也頗激烈，至於較高階的藍牙耳機，除了蘋果採用自製晶片外，之前有多家是採用高通陣營的方案，絡達也分食一部分大餅。

藍牙耳機 蘋果 晶片

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